Найцінніший екземпляр "заважив" на 8,3 мільйони доларів, замість очікуваних 5,2!

У Швейцарії з аукціону розпродали колекцію конфіскованих автомобілів Теодоро Нгуема Обіанг Мангу – віце-президента і сина президента Екваторіальної Гвінеї. Чверть сотні суперкарів та люксових автівок вторгували за 27 мільйонів доларів.

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Найдорожчим автомобілем колекції став унікальний родстер Lamborghini Veneno 2014 року випуску, за який виручили 8,3 мільйони доларів. Також з молотка пішли Koenigsegg One:1 ($4,6 млн), Ferrari LaFerrari ($2,2 млн), Bugatti Veyron Atlantic ($1,3 млн.), McLaren P1 ($1,2 млн) , Aston Martin One-77 ($1,55 млн) та Ferrari Enzo ($2,19 млн).

Фото: Lamborghini Veneno Roadster Теодоро Мангу проданий з молотка за рекордну суму / Bonham’s

Автомобілі були конфісковані, разом з іншим незаконно нажитим майном, ще у 2016 році. Сам Теодоро, звинувачений у різноманітних зловживаннях владою і махінаціях з “чорним” капіталом, отримав три роки умовного позбавлення волі та штраф у 20 мільйонів доларів. Майже всі виручені від продажу кошти будуть передані уряду Екваторіальної Гвінеї (президентом якої й досі є батько Теодоро) та направлені на соціальні проекти.

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