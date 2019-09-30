За попередньою оцінкою, усі автомобілі коштують щонайменше $18,67 мільйонів.

Ця сумна історія розпочалась ще у 2012 році, коли влада Швейцарії заарештувала майно Теодоро Нгуема Обіанг Мангу – віцепрезидента Екваторіальної Гвінеї.

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У 2016 році поліція поповнила колекцію конфіскованих автомобілів Мангу до 25, додавши свіжих екзотичних машин, серед яких найціннішим експонатом вважається Lamborghini Veneno Roadster. Це один з 9 випущених родстерів, до того ж з особливим оздобленням і пробігом в 325 кілометрів. Це перший випадок, коли подібний автомобіль буде проданий на відкритому аукціоні. Вартість одного лише Veneno Roadster становить від 5,2 до 6,2 мільйонів доларів, за оцінками аукціоністів.

Фото: авто з колекції конфіскованих суперкарів Теодоро Нгуема Обіанг Мангу / Autoblog

Крім нього в колекції є такі цінні екземпляри, як , Koenigsegg One:1, Bugatti Veyron, P1 McLaren, Ferrari Enzo, Ferrari LaFerrari, Ferrari 599 GTO, Aston Martin One-77, Bugatti Veyron Grand Sport, Maserati MC 12, Porsche Carrera GT, розкішні седани від Bentley та Rolls-Royce тощо.

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