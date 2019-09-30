По предварительной оценке, все автомобили стоят минимум $18,67 миллионов.

Эта печальная история началась еще в 2012 году, когда власти Швейцарии арестовали имущество Теодоро Нгуема Обианг Мангу – вице-президента Экваториальной Гвинеи.

Читайте также: Киевский суд отобрал Mercedes "Гэлик" у одиозного экс-губернатора Полтавщины

В 2016 году полиция пополнила коллекцию конфискованных автомобилей Мангу до 25, добавив свежих экзотических машин, среди которых самым ценным экспонатом считается Lamborghini Veneno Roadster. Это один из 9 выпущенных родстеров, к тому же с особым убранством и пробегом в 325 километров. Это первый случай, когда подобный автомобиль будет продан на открытом аукционе. Стоимость одного только Veneno Roadster составляет от 5,2 до 6,2 миллиона долларов, по оценкам аукционистов.

Фото: авто из коллекции конфискованных суперкаров Теодоро Нгуема Обианг Мангу / Autoblog

Кроме него в коллекции есть такие ценные экземпляры, как, Koenigsegg One: 1, Bugatti Veyron, P1 McLaren, Ferrari Enzo, Ferrari LaFerrari, Ferrari 599 GTO, Aston Martin One-77, Bugatti Veyron Grand Sport, Maserati MC 12 Porsche Carrera GT, роскошные седаны от Bentley и Rolls-Royce и тому подобное.

Также интересно: Lexus спустил на воду серийную яхту LY 650​​​​​​​