Самый ценный экземпляр "завесил" на 8,3 миллиона долларов, вместо ожидаемых 5,2!

В Швейцарии с аукциона распродали коллекцию конфискованных автомобилей Теодоро Нгуема Обианг Мангу – вице-президента и сына президента Экваториальной Гвинеи. Четверть сотни суперкаров и люксовых автомобилей продали за 27 миллионов долларов.

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Самым дорогим автомобилем коллекции стал уникальный родстер Lamborghini Veneno 2014 года выпуска, за который выручили 8,3 миллиона долларов. Также с молотка ушли Koenigsegg One:1 ($4,6 млн), Ferrari LaFerrari ($2,2 млн), Bugatti Veyron Atlantic ($1,3 млн), McLaren P1 ($1,2 млн) , Aston Martin One-77 ($1,55 млн) и Ferrari Enzo ($2,19 млн).

Фото: Lamborghini Veneno Roadster Теодоро Мангу проданный м молотка за рекордную сумму / Bonham’s

Автомобили были конфискованы, вместе с другим незаконно нажитым имуществом, еще в 2016 году. Сам Теодоро, обвинен в различных злоупотреблениях властью и махинациях с “черным” капиталом, получил три года условно лишения свободы и штраф в 20 миллионов долларов. Почти все вырученные от продажи средства будут переданы правительству Экваториальной Гвинеи (президентом которой и до сих пор является отец Теодоро) и направлены на социальные проекты.

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