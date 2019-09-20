Теперь "дольче вита" у кого-то будет еще слаще.

С мая этого года две колонии "фирменных" пчел сносили к ульям сладкий нектар и делали из него мед для Bentley.

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Пасека Bentley была размещена в городе Кру, что английском графстве Чешир. 120 тысяч медоносных пчел без отдыха работали, чтобы принести около 400 килограммов сладкой патоки. Ухаживали за ульями английские пчеловоды высшей категории.

Весь собранный мед был разлит в 100 банок, дизайн этикетки для которых разработала дизайнер интерьеров Bentley Луиза МакКаллум. А назвали его Turbienchen – "турбомед".

Часть золотистых баночек получат сотрудники компании, а остальные будут дарить гостям и продавать в фирменном магазине бренда на территории завода.

Фото: Bentley Honey / Bentley

Первый успех в деле вдохновил компанию расширить пасеку на следующий год, установив еще несколько ульев.

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