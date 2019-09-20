Тепер "дольче віта" в когось буде ще солодшим.

З травня цього року дві колонії “фірмових” бджіл зносили до вуликів солодкий нектар і робили з нього мед для Bentley.

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Пасіка Bentley була розміщена у місті Кру, що англійському графстві Чешир. 120 тисяч медоносних бджіл без спочину працювали, аби принести близько 400 кілограмів солодкої патоки. Доглядали за вуликами англійські бджолярі найвищої категорії.

Увесь зібраний мед був розлитий у 100 банок, дизайн етикетки для яких розробила дизайнер інтер'єрів Bentley Луїза МакКаллум. А навзали його Turbienchen – “турбомед”.

Частину золотистих баночок отримають співробітники компанії, а решту даруватимуть гостям та продаватимуть у фірмовому магазині бренду на території заводу.

Фото: Bentley Honey / Bentley



Перший успіх у справі надихнув компанію розширити пасіку на наступний рік, встановивши ще кілька вуликів.

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