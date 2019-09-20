У Японії 22 жовтня намічається урочиста коронація нового імператора Нарухіто. Спеціально до цієї події для нового монарха підготували особливий парадний кабріолет.

Оскільки японський імператорський двір традиційно використовує седани Toyota Century, то саме цей авто і перетворили на кабріолет. Він провезе Нарухіто по 4,6-кілометровому маршруту вулицями Токіо.

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Кабріолет Тойота Сенчури залишився чотирьохдверним. Примітно, що задні сидіння підняли на 40 мм - щоб народ міг краще бачити свого монарха.

Як і стандартна Toyota Century 2019, кабріолет оснащений гібридною силовою установкою, що складається з 5,0-літрового V8 і електромотора. Сумарна їх потужність - 425 л. с.

Парадний кабріолет Toyota буде використовуватися і в майбутньому. Зокрема, саме на ньому імператор Нарухіто приїде відкривати Олімпіадe-2020.

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