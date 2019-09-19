Автомобіль французького преміум-бренду націлений на аудиторію Lexus ES та Volvo S90. Офіційний дебют новинки очікується в листопаді цього року на автошоу в Гуанчжоу.

Сертифікаційні органи Китаю виклали у відкритий доступ фотографії нового флагмана французької марки DS під номером 9.

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Наразі DS продає у Китаї п'ять моделей: кросовери DS 6 і DS 7, хетчбеки DS 4S, DS 5, а також седан DS 5LS. Новій моделі пророкували позначення DS 8, однак останні фотографії свідчать, що індекс буде на одиницю вищим.

Фото: перші зображення DS 9 без камуфляжу / Сarscoops

Китайські ЗМІ повідомляють, що довжина DS 9 становить 4933 міліметрів – на 42 менше, ніж у Lexus ES та на 30 – ніж у Volvo S90. При цьому в технічному плані фастбек буде майже ідентичним довгобазному Peugeot 508L, котрий продається лише у Китаї. Моторна гамма включатиме 1,6-літрову “турбочетвірку” потужністю в 200 кінських сил, а також плагін-гібридну установку на основі того ж мотору.

Презентація DS 9 очікується на автосалоні в Гуанчжоу, який відкриється 22 листопада.

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