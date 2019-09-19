Суперкар з оффроуд амуніцією оцінили у 115 тисяч євро – практично втричі дешевше за повноцінний позашляховик Lamborghini Urus.

Експерименти зі схрещуванням різних видів живих істот, можливо, не надто гарна ідея, а от в автомобільному світі генетична інженерія майже завжди дає чудові результати. Як, наприклад, цей позашляховий Lamborghini Gallardo.

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Італійський суперкар від самого початку мав гарні передумови для конверсії: потужний мотор V10 і повний привід. Ательє Classic Youngtimers Consultancy лиш додало те, чого Gallardo бракувало – збільшений кліренс, пластикові колісні арки, додаткову оптику, рейлінги на даху та запаску, розміщену на кришці двигуна.

Фото: позашляховий Lamborghini Gallardo від Classic Youngtimers Consultancy / Maxim

Основою проекту Lamborghini Gallardo Offroad стала модель 2004 року випуску. Стоковий суперкар був оснащений 5-літровим V10 потужністю у 500 кінських сил та 510 Нм крутного моменту, з яким він розганявся до першої сотні за 4,2 секунди і міг продовжувати набирати швидкість аж до 310 км/год. Як змінились характеристики автомобіля після конверсії – не уточнюється, однак поза сумнівом на бездоріжжі цей Gallardo буде одним з найшвидших втомобілів у світі.

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