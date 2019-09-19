Суперкар с оффроуд амуницией оценили в 115 тысяч евро – практически втрое дешевле, чем полноценный внедорожник Lamborghini Urus.

Эксперименты со скрещиванием разных видов живых существ, возможно, не слишком хорошая идея, а вот в автомобильном мире генетическая инженерия почти всегда дает прекрасные результаты. Как, например, этот внедорожный Lamborghini Gallardo.

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Итальянский суперкар изначально имел хорошие предпосылки для конверсии: мощный мотор V10 и полный привод. Ателье Classic Youngtimers Consultancy лишь добавило то, чего Gallardo не хватало – увеличенный клиренс, пластиковые колесные арки, дополнительную оптику, рейлинги на крыше и запаску, размещенную на крышке двигателя.

Фото: внедорожный Lamborghini Gallardo от Classic Youngtimers Consultancy / Maxim

Основой проекта Lamborghini Gallardo Offroad стала модель 2004 года выпуска. Стоковый суперкар был оснащен 5-литровым V10 мощностью в 500 лошадиных сил и 510 Нм крутящего момента, с которым он разгонялся до первой сотни за 4,2 секунды и мог продолжать набирать скорость до 310 км/час. Как изменились характеристики автомобиля после конверсии – не уточняется, однако несомненно на бездорожье этот Gallardo будет одним из самых быстрых автомобилей в мире.

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