Неназваний концепт готується до дебюту на автошоу у Токіо. Усе, що про нього відомо зараз – це буде плагін-гібрид,

Тізерне зображення концептуального кросовера від японського бренду породило безліч питань. Відповіді на них отрмиаємо в жовтні на Токійському автосалоні.

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Згідно з офіційним релізом, компанія презентує на домашньому автошоу компактний кросовер з силовою установкою типу плагін-гібрид (PHEV). Mitsubishi повідомляє, що новинка зможе “забезпечити задоволення від водіння укупі з безпекою і впевненістю в повсякденній їзді по місту. Також автомобіль стане надійним супутником в поїздках за місто у вихідні і для активного відпочинку”. Жодної конкретики, загальні фрази, які залишають не менше запитань, ніж затемнене зображення.

Однак, хоча опис і не відрізняється оригінальністю, сам автомобіль обіцяє бути не банальним. Чим є чотири круглих виступи на кормі кросовера – незрозуміло. При цьому ще й завалені задні стійки натякають на те, що це буде незвичайний кросовер чи крос-купе. Схоже, в Токіо нас чекає дещо цікаве.

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