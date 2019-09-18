Неназванный концепт готовится к дебюту на автошоу в Токио. Все, что о нем известно сейчас – это будет плагин-гибрид,

Тизерное изображение концептуального кроссовера от японского бренда породило множество вопросов. Ответы на них получим в октябре на Токийском автосалоне.

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Согласно официальному релизу, компания представит на домашнем автошоу компактный кроссовер с силовой установкой типа плагин-гибрид (PHEV). Mitsubishi сообщает, что новинка сможет “обеспечить удовольствие от вождения вкупе с безопасностью и уверенностью в повседневной езде по городу. Также автомобиль станет надежным спутником в поездках за город в выходные и для активного отдыха”. Никакой конкретики, общие фразы, которые оставляют не меньше вопросов, чем затемненное изображение.

Однако, хотя описание и не отличается оригинальностью, сам автомобиль обещает быть не банальным. Чем являются четыре круглых выступления на корме кроссовера – непонятно. При этом еще и заваленные задние стойки намекают на то, что это будет необычный кроссовер или кросс-купе. Похоже, в Токио нас ждет кое-что интересное.

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