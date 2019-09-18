Итальянцы – известные модники. Компактному ситикару Panda добавили стильных "фишек" и называют "первой люксовой пандой".

Выполнение Panda Trussardi уже назвали самой роскошной версией модели. Модификация by Trussardi будет доступна для модели в максимальной комплектации с любым из имеющихся моторов.

Также интересно: Премьера внедорожника Mercedes-Maybach GLS неотвратимо приближается

Fiat Panda – довольно демократичный автомобиль с умеренным ценником. Но максимальная комплектация Fiat Panda имеет богатое оснащение и даже полноприводную трансмиссию. Теперь же можно будет заказать автомобиль еще на ступень выше, хотя стоимость Fiat Panda Trussardi пока не объявлена.

Фото: Fiat Panda Trussardi / Fiat

Гламурному хэтчу выделена палитра эксклюзивных цветов кузова, среди которых есть даже матовая краска. Кроме шоколадного Caffè Italiano Brown для новинки предложат также белый Gelato White, черный Cinema Black и серый Colosseo Grey.

Кроме особых цветов, Panda Trussardi получила набор черных акцентов для кузова, накладки, имитирующие защиту моторного отсека и особые 15-дюймовые колесные диски. Не обошлось и без тематического декора – логотипов Trussardi по всему кузову и внутри.

Также интересно: Audi представила новое поколение RS 7 Sportback: фото, видео, характеристики