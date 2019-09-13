Дебют состоялся на автошоу во Франкфурте, вместе младшей моделью спортивной линейки – обновленным RS 6 Avant.

Главной новинкой стенда Audi на IAA 2019 стало новое поколение четырехдверного спорткупе RS 7 Sportback.

Также интересно: Названы финалисты конкурса "Мировой автомобиль года 2020"

Производитель сообщает, что новый Sportback – первый с широким кузовом. Имеется в виду расширение, по сравнению с гражданским Audi А7 Sportback. Его выпуклые колесные арки заметны невооруженным глазом.

Также в пресс-релизе отмечается, что это автомобиль для повседневного использования, который сочетает дизайн классического спорткара с комфортом гран-турера. И добивает нас цифрами: V8, 2 турбины, 4 литра, 600 л. с. и 800 Нм, 11,5 литров на 100 км, 0-100 км/ч за 3,6 секунды, максимальная скорость 250 км/ч, опционально – 280 или и 305 км/ч.

Фото: Audi RS7 Sportback 2020 / Motor1, Audi

Audi RS7 будет доступна в начале 2020 года в 13 различных цветах кузова. Цены пока не были озвучены.

Вместе с новой RS7 Sportback на подиуме Audi во Франкфурте можно было познакомиться с обновленным универсалом RS6 Avant 2020, который впервые появился на публике, концептом AI TRAIL quattro, обновленными Audi A5 Sportback, Coupé и Cabriolet, а также гоночным болидом Audi e-tron FE06 для следующего чемпионата Formula E.

Также интересно: BMW представила X5 с водородной силовой установкой