Дебют відбувся на навтошоу у Франкфурті, разом молодшою моделлю спортивної лінійки – оновленим RS 6 Avant.

Головною новинкою стенду Audi на IAA 2019 стало нове покоління чотиридверного спорткупе RS 7 Sportback.

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Виробник повідомляє, що новий Sportback – перший із широким кузовом.Мається на увазі розширення, порівняно з цивільним Audi А7 Sportback. Його випуклі колісні арки помітні неозброєним оком.

Також у прес-релізі відмічається, що це автомобіль для повсякденного використання, який поєднує дизайн класичного спорткара з комфортом гран-турера. І добиває нас цифрами: V8, 2 турбіни, 4 літри, 600 к.с. і 800 Нм, 11,5 літрів на 100 км, 0-100 км/год за 3,6 секунди, максимальна швидкість 250 км/год, опційно – 280 або й 305 км/год.

Фото: Audi RS7 Sportback 2020 / Motor1, Audi

Audi RS7 буде доступна на початку 2020 року в 13 різних кольорах кузову. Ціни поки що не були озвучені.



Разом з новою RS7 Sportback на подіумі Audi у Франкфурті можна було познайомитись з оновленим універсалом RS6 Avant 2020, який вперше з’явився на публіці, концептом AI TRAIL quattro, оновленими Audi A5 Sportback, Coupé та Cabriolet, а також гоночним болідом Audi e-tron FE06 для наступного чемпіонату Formula E.

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