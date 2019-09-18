Італійці – відомі модники. Компактному сітікару Panda додали стильних "фішок" і називають "першою люксовою Пандою".

Виконання Panda Trussardi вже назвали найрозкішнішою версією моделі. Модифікація by Trussardi буде доступна для моделі у максимальній комплектації з будь-яким із наявних моторів.

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Fiat Panda – досить демократичний автомобіль з помірним цінником. Але максимальна комплектація Fiat Panda має багате оснащення і навіть повнопривідну трансмісію. Тепер же можна буде замовити автомобіль ще на щабель вище, хоча вартість Fiat Panda Trussardi поки не оголошена.

Фото: Fiat Panda Trussardi / Fiat

Гламурному хетчу виділена палітра ексклюзивних кольорів кузова, серед яких є навіть матова фарба. Крім шоколадного Caffè Italiano Brown для новинки запропонують також білий Gelato White, чорний Cinema Black та сірий Colosseo Grey.



Окрім особливих кольорів, Panda Trussardi отримала набір чорних акцентів для кузова, накладки, що імітують захист моторного відсіку і особливі 15-дюймові колісні диски. Не обійшлося і без тематичного декору – логотипів Trussardi по всьому кузову та всередині.

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