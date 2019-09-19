Автомобиль французского премиум-бренда нацелен на аудиторию Lexus ES и Volvo S90. Официальный дебют новинки ожидается в ноябре этого года на автошоу в Гуанчжоу.

Сертификационные органы Китая выложили в открытый доступ фотографии нового флагмана французской марки DS под номером 9.

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Сейчас DS продает в Китае пять моделей: кроссоверы DS 6 DS 7, хэтчбеки DS 4S, DS 5, а также седан DS 5LS. Новой модели предсказывали обозначение DS 8, однако последние фотографии свидетельствуют, что индекс будет на единицу выше.

Фото: первые изображения DS 9 без камуфляжа / Сarscoops

Китайские СМИ сообщают, что длина DS 9 составляет 4933 миллиметров – на 42 меньше, чем у Lexus ES и на 30 – чем в Volvo S90. При этом в техническом плане фестбек будет почти идентичным довгобазному Peugeot 508L, который продается только в Китае. Моторная гамма будет включать 1,6-литровую “турбочетверку” мощностью в 200 лошадиных сил, а также плагин-гибридную установку на основе того же мотора.

Презентация DS 9 ожидается на автосалоне в Гуанчжоу, который откроется 22 ноября.

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