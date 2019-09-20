В Японии 22 октября намечается торжественная коронация нового императора Нарухито. Специально к этому событию для нового монарха подготовили особый парадный кабриолет.

Поскольку японский императорский двор традиционно использует седаны Toyota Century, то именно этот автомобиль и превратили в кабриолет. Он провезет Нарухито по 4,6-километровому маршруту по улицам Токио.

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Кабриолет Тойота Сенчури остался четырехдверным. Примечательно, что задние сиденья подняли на 40 мм – чтобы народ мог лучше видеть своего монарха.

Как и стандартная Toyota Century 2019, кабриолет оснащен гибридной силовой установкой, состоящей из 5,0-литрового V8 и электромотора. Суммарная их мощность – 425 л. с.

Парадный кабриолет Toyota будет использоваться и в будущем. В частности, именно на нем император Нарухито приедет открывать Олимпиаду 2020.

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