Гіперкари Koenigsegg швидко завоювали собі репутацію, не в останню чергу завдяки прискіпливій увазі до кожної деталі.

Незважаючи на простоту білого кольору, автомаляри працюють з ним вкрай неохоче, оскільки найменша помилка буде добре помітна на кузові. Однак шведи з Koenigsegg люблять кидати виклики труднощам.

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Koenigsegg Jesko – найновіша модель виробника, представлена публіці на початку цього року в Женеві. Вже 19 березня, через кілька днів після прем’єри, автовиробник повідомив, що розпродав увесь запланований до випуску об’єм гіперкарів – 125 машин, вартістю від трьох мільйонів доларів за кожен.



Та покупці платять не лише за видатну потужність і їздові якості – зовнішній вигляд автомобіля також дорого вартий. Так, білосніжний шоукар, має просто неймовірну кількість фарби на кузові. 20 шарів базового покриття, один шар білого перламутру, один шар кольору “Шампань”, три шари лаку з сірими, зеленими та синіми блискітками і ще 9 шарів прозорого лаку. Разом – 34 шари! Деякі деталі Jesko мають у п’ять разів товще лакофарбове покриття, ніж у Rolls-Royce.

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