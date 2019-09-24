Це історія про сир у мишоловці.

Хлопці з каналу Car Throttle влаштували собі челендж – знайти та купити автомобіль люкс-класу не дорожче, ніж за 1000 фунтів. Їхню колекцію “олдаймерів” поповнив Mercedes-Benz S500 в кузові W220.

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Варіантів для покупки було кілька: Lexus GS, Lexus LS, Jaguar XJ, BMW 7 серії або Mercedes-Benz S-класу. Пошуки в інтернеті та перемовини з продавцями закінчились оглядом S500. Автомобіль мав проіржавілий кузов, про що було сказано в оголошенні, але розкішний салон в білій (колись) шкірі з купою опцій та непоганий хід автомобіля підкупили покупців. За багату комплектацію хлопці одразу прозвали автомобіль “мега-спек”. Зрештою, продавець навіть поступився 10 фунтів “на мийку”, тож машина була куплена за 990 фунтів.



На момент покупки першим власником, на початку 2000-х, автомобіль коштував 68 670 фунтів разом з усіма опціями. Вартість додаткового обладнання становила 8250 фунтів. У списку опцій Mercedes-Benz S500 значаться:

- голосова активація – 300 фунтів;

- холодильник – 600 фунтів;

- підвіска Active Body Control – 2280 фунтів;

- легкосплавні диски – 1360 фунтів;

- оздоблення шкірою Nappa – 900 фунтів;

- панорамний люк з електроприводом – 1000 фунтів;

- стереосистема Bose – 850 фунтів;

- вбудований телефон Nokia 6090 – 590 фунтів;

- підключення телефону – 360 фунтів.

Також автори відео порахували, скільки міг би коштувати такий автомобіль сьогодні, з урахуванням інфляції – 111 567 фунтів!



Усе було добре, поки “Мерс” не заїхав на серввіс. Після детальної перевірки спеціаліст виніс свій вердикт: аби привести автомобіль до ладу, потрібно 8150 фунтів. Самі лише фари головного світла коштують 1000 – більше, ніж було заплачено за машину!



Загалом автомобілю потрібна заміна підвіски, ремонт редуктора, радіатора, вихлопної системи, увага до трансмісії, двигуна та ще багато дрібних втручань. Цікаво, що в названу суму не входить кузовний ремонт, тож позбутись іржі коштуватиме ще купу грошей. За приблизною оцінкою механіка, аби довести стан автомобіля до ідеального, потрібно не менше 11 тисяч фунтів. Та кому це потрібно?

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