Это история о сыре в мышеловке.

Ребята из канала Car Throttle устроили себе челлендж – найти и купить автомобиль люкс-класса не дороже, чем за 1000 фунтов. Их коллекцию "олдаймеров" пополнил Mercedes-Benz S500 в кузове W220.

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Вариантов для покупки было несколько: Lexus GS, Lexus LS, Jaguar XJ, BMW 7 серии или Mercedes-Benz S-класса. Поиски в интернете и переговоры с продавцами закончились осмотром S500. Автомобиль имел проржавевший кузов, о чем было сказано в объявлении, но роскошный салон в белой (когда-то) коже с кучей опций и неплохой ход автомобиля подкупили покупателей. За богатую комплектацию ребята сразу прозвали автомобиль "мега-спек". В конце концов, продавец даже уступил 10 фунтов "на мойку", поэтому машина была куплена за 990 фунтов.



На момент покупки первым владельцем, в начале 2000-х, автомобиль стоил 68 670 фунтов вместе со всеми опциями. Стоимость дополнительного оборудования составляла 8250 фунтов. В списке опций Mercedes-Benz S500 значатся:

- голосовая активация – 300 фунтов;

- холодильник – 600 фунтов;

- подвеска Active Body Control – 2280 фунтов;

- легкосплавные диски – 1360 фунтов;

- отделка кожей Nappa – 900 фунтов;

- панорамный люк с электроприводом – 1000 фунтов;

- стереосистема Bose – 850 фунтов;

- встроенный телефон Nokia 6090 – 590 фунтов;

- подключение телефона – 360 фунтов.

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Все было хорошо, пока "Мерс” не заехал на сервис. После детальной проверки специалист вынес свой вердикт: чтобы привести автомобиль в порядок, нужно 8150 фунтов. Одни фары головного света стоят 1000 – больше, чем было заплачено за машину!

В целом автомобилю требуется замена подвески, ремонт редуктора, радиатора, выхлопной системы, внимание к трансмиссии, двигателя и еще много мелких вмешательств. Интересно, что в названную сумму не входит кузовной ремонт, поэтому избавиться от ржавчины будет стоить еще кучу денег. По приблизительной оценке механика, чтобы довести состояние автомобиля до идеального, нужно не менее 11 тысяч фунтов. Но кому это нужно?

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