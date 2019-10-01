Гиперкары Koenigsegg быстро завоевали себе репутацию, не в последнюю очередь благодаря придирчивому вниманию к каждой детали.

Несмотря на простоту белого цвета, автомаляры работают с ним крайне неохотно, поскольку малейшая ошибка будет хорошо заметна на кузове. Однако шведы из Koenigsegg любят бросать вызовы трудностям.

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Koenigsegg Jesko – новейшая модель производителя, представленная публике в начале этого года в Женеве. Уже 19 марта, через несколько дней после премьеры, автопроизводитель сообщил, что распродал весь запланированный к выпуску объем гиперкаров – 125 машин стоимостью от трех миллионов долларов за каждую.

И покупатели платят не только за выдающуюся мощность и ездовые качества – внешний вид автомобиля также дорого стоит. Так, белый шоукар, покрыт просто невероятным количеством краски на кузове. 20 слоев базового покрытия, один слой белого перламутра, один слой цвета "Шампань", три слоя лака с серыми, зелеными и синими блестками и еще 9 слоев прозрачного лака. Итого – 34 слоя! У некоторых деталей Jesko в пять раз толще лакокрасочное покрытие, чем у Rolls-Royce.

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