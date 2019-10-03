Это более чем в 10 раз меньше, за цену оригинального Aventador S Roadster 2018 года выпуска.

Как указано выше, Lamborghini Aventador S Roadster 2018 года от мануфактуры из Сант-Агата-Болоньезе обойдется покупателю в 460 тысяч долларов, без дополнительных опций. Реплика – всего в 40.

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“Икона автомобилей с открытым верхом”, как называет Aventador S Roadster сам производитель, оснащается 6,5-литровым V12 мощностью в 740 лошадиных сил. Авторы фейкового “Авентадора” допустили вольности не только в дизайне, но и в цифрах на металлической табличке в моторном отсеке, где написано “2019 Lamborghini Aventador. 7.0 литров V12. 700 лошадиных сил”.

Фото: реплика Lamborghini Aventador Roadster / eBay

Интересно, что на самом деле силовой агрегат клона имеет объем 6 литров и 8 цилиндров – это мотор LS2 от Chevrolet Corvette, мощность которого подняли с 430 до 500 лошадей при помощи усиленных компонентов впускной и выпускной систем и улучшенной системы охлаждения. Трансмиссия – 4L60e Automatic, от Chevrolet Camaro. В объявлении указана максимальная скорость машины в 200 км / ч.



Какой автомобиль стал базой для этой реплики – автор объявления eBay не раскрывает, однако отмечает, что это не типичные для подобных проектов модели дешевых заднемоторных автомобилей Pontiac Fiero или Toyota MR2. Указано лишь, что это платформа GM, которую оставили без технических вмешательств: удлинение или укорочение. При этом длина реплики в 4775 миллиметров оказалась довольно близкой к оригиналу. Обратите внимание на шильдики и оптику автомобиля – это также реплики (или подделки) от сторонних производителей.

Фото: оригинальный Lamborghini Aventador S Roadster 2018 / Lamborghini

Кузов изготовлен из стеклопластика и усилен стальным каркасом. Цвет хамелеон, электростеклоподъемники, кондиционер, круиз-контроль, трэкшн-контроль, 20-дюймовые диски и светодиодная оптика включены в цену в 40 тысяч долларов. Автомобиль прошел сертификацию и имеет все нужные документы для передвижения общественными дорогами. И что гораздо интереснее, реплика Lamborghini Aventador S Roadster – не единичный проект, фирма из штата Айдахо в США производит их небольшими партиями, поэтому дешевых “Авентадорів” должно хватить на всех желающих.

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