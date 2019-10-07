Це абсолютно унікальна машина, більше схожа на штучний тюнінг-проект, однак вона випускається серійно, та ще й самим виробником.

Нажаль, на відміну від пікапів Ford, Chevy, Ram чи Jeep, водію Iveco Daily 4×4 потрібна “вантажна” категорія водійського посвідчення. Але й можливостей у нього буде більше.

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Оновлений Daily 2019 модельного року, як і раніше, випускається у вигляді шасі чи машини з кузовом, вантажопідйомністю від 3,5 до 4,3 тонн, має довгі та короткі версії, вибір двигунів, трансмісій та оснащення, тощо. Однак для повнопривідної версії 4×4 передбачений лише один мотор – 180-сильний трилітровий дизель, що відповідає екологічним нормам Євро-6. Коробки передач – шестиступінчата “механіка” або автомат Hi-Matic на 8 швидкостей. Обидві трансмісії мають можливість переходу на знижений ряд.

Фото: Iveco New Daily 4×4 2019 модельного року / Iveco

Крім збільшеного дорожнього просвіту і блокування диференціалів, для повнопривідних версійDaily доступні і всі системи допомоги водієві, які є в наявності у звичайних Daily. При цьому ESP в ньому має особливі налаштування, орієнтовані на бездоріжжя. Гарні 35-дюймові колеса з позашляховими шинами та інші атрибути офф-роудерів пропонуються у якості додаткових опцій.

Модифікацій за типами кузова та вантажопідйомності чимало. Цікаво, що до вже відомих бортовим варіантів повинен додатися і фургон. А на чолі повнопривідної гами розташувалися Daily повною масою сім тонн, здатні взяти на борт до 4,3 тонни вантажу.



Продажі Iveco New Daily 4×4 на європейському ринку стартують в кінці нинішнього року. Ціни стартують з відмітки близько 65 тисяч євро.

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