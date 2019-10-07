В США лодка стоит минимум 300 тысяч долларов.

Водный транспорт выпускают многие автопроизводители, однако компания Honda Marine смогла выделиться своей новинкой под названием SJ32 – эта лодка оснащена парой моторов VTEC, окрашена в цвет NSX и имеет абсолютно безумную цифровую панель приборов.

Также интересно: Бэнкси превратил грузовик на арт-объект, который хотят продать за два миллиона долларов

Совсем недавно марка Lexus представила свою роскошную яхту LY 650 на радость одному проценту населения планеты. Для той же выставки лодок IBEX-2019 (International Boat Builder's Exhibition) подготовила свой рыболовный катер и Honda. Достаточно необычный рыболовный катер.

Фото: Honda Marine SJ32 / Honda Marine

Во-первых, моторка оснащена парой четырехтактных агрегатов BF250 Intelligent Shift & Throttle с технологией VTEC, что уже необычно для лодок. Каждый такой двигатель обеспечивает мощность в 250 лошадиных сил, и пять сотен лошадей позволяют SJ32 развивать на воде максимальную скорость до 90 километров в час.

Скорость, сила ветра, навигация и вся нужная для морских круизов информация выводится на огромную плоскую панель с парой "телевизоров". Отдельного внимания заслуживает графика, напоминающая приборы автомобиля.

Кроме мощных двигателей, SJ32 имеет роскошный дизайн и множество функций для занятий спортом. Особенность модели подчеркивает яркий оранжевый цвет от суперкара Honda / Acura NSX. Интересно, что лодка оказалась вдвое, а то и втрое дороже автомобиля – стоимость Honda Marine SJ32 колеблется от 300 000 до 450 000 долларов, в зависимости от выбранных опций.

Также интересно: Экс-стилист Bugatti воссоздал образ легендарного купе Bugatti Type 57SC Atlantic в спортивном супер-катере