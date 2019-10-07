У США човен коштує мінімум 300 тисяч доларів.

Водний транспорт випускає чимало автовиробників, однак компанія Honda Marine змогла виділитись своєю новинкою під назвою SJ32 – цей човен оснащений парою моторів VTEC, пофарбований у колір NSX і має абсолютно шалену цифрову панель приладів.

Також цікаво: Бенксі перетворив вантажівку на арт-об'єкт, який хочуть продати за два мільйони доларів

Зовсім недавно марка Lexus презентувала свою розкішну яхту LY 650, на радість одному відсотку населення планети. Для тієї ж виставки човнів IBEX-2019 (International Boat Builder's Exhibition) підготувала свій рибальський катер і Honda. Досить незвичайний рибальський катер.

Фото: Honda Marine SJ32 / Honda Marine

По-перше, моторка оснащена парою чотиритактних агрегатів BF250 Intelligent Shift&Throttle з технологією VTEC, що вже є незвичним для човнів. Кожен такий двигун забезпечує потужність у 250 кінських сил, тож п’ять сотень коней дозволяють SJ32 розвивати на воді максимальну швидкість у до 90 кілометрів на годину.

Швидкість, сила вітру, навігація та уся потрібна для морських круїзів інформація виводиться на величезну пласку панель з парою “телевізорів”. Окремої уваги заслуговує графіка, що нагадує прилади автомобіля.

Крім потужних двигунів, SJ32 має розкішний дизайн і безліч функцій для занять спортом. Особливість моделі підкреслює яскравий помаранчевий колір від суперкара Honda / Acura NSX. Цікаво, що човен виявився вдвічі а то і втричі дорожчим за автомобіль – вартість Honda Marine SJ32 коливається від 300 000 до 450 000 доларів, залежно від обраних опцій.

Також цікаво: Екс-стиліст Bugatti відтворив образ легендарного купе Bugatti Type 57SC Atlantic у спортивному супер-катері