У Китаї почалися продажі нового електричного комерційного фургона Changhe EV2, зробленого компанією Changhe Auto на базі Suzuki Wagon R першого покоління. Його ціна - всього від 5 000 доларів.

Довжина Changhe EV2 становить 3295 мм, ширина - 1395 мм, а висота - 1650 мм. Вантажний відсік невеликий, але досить місткий. Цей фургончик прекрасно підійде для доставки їжі, посилок, не надто громіздких меблів, і т.д.

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Силова установка складається з електромотора і літій-іонної батареї. Потужність силової установки досягає 17,7 к.с. і 80 Нм крутного моменту. Максимальна швидкість - 80 км / ч. Запас ходу - 100 км. Звичайно, для сучасного електромобіля це мало, але врахуйте, що мова йде про невеликий міський фургон, а для нього такий запас ходу цілком достатній. Тим більше, що його завжди можна підзарядити.

Зовні Changhe EV2 нагадує Suzuki Wagon R першого покоління, який в Японії випускали до кінця 1990-х років. Звичайно, між ними і багато відмінностей, але все-таки “спорідненість” помітно.

Changhe EV2 продається тільки в Китаї. Навряд чи він з'явиться в інших країнах. У базовій комплектації китайці його можуть купити за 5 000 доларів.

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