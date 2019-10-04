В Китае начались продажи нового электрического коммерческого фургона Changhe EV2, сделанного компанией Changhe Auto на базе Suzuki Wagon R первого поколения. Его цена начинается всего от 5 000 долларов.

Длина Changhe EV2 составляет 3295 мм, ширина – 1395 мм, а высота – 1650 мм. Грузовой отсек небольшой, но достаточно вместительный. Этот фургончик прекрасно подойдет для доставки еды, посылок, не слишком громоздкой мебели, и т. д.

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Силовая установка состоит из электромотора и литий-ионной батареи. Мощность силовой установки достигает 17,7 л.с. и 80 Нм крутящего момента. Максимальная скорость – 80 км/ч. Запас хода –100 км. Конечно, для современного электромобиля это мало, но учтите, что речь идет о небольшом городском фургоне, а для него такой запас хода вполне достаточный. Тем более, что его всегда можно подзарядить.

Внешне Changhe EV2 напоминает Suzuki Wagon R первого поколения, который в Японии выпускали до конца 1990-х годов. Конечно, между ними и много различий, но все-таки “родство” заметно.

Changhe EV2 продается только в Китае. Вряд ли он появится в других странах. В базовой комплектации китайцы его могут купить за 5 000 долларов.

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