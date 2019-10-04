В октябре в Украине прогнозируют рост стоимости дизельного топлива и автогаза, а цены на бензин должны остаться на нынешнем уровне.

Стоимость дизельного топлива может возрастать из-за уже имеющегося дефицита, перебоев поставок из-за рубежа и еще ряда причин. При этом, по словам экспертов, хоть пока что для потребителей цена за литр этого топлива держится примерно на одном уровне, есть тенденция к росту.

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"По дизелю появились искусственные проблемы. На октябрь мы можем недополучить 120-150 тысяч тонн дизеля. Ожидания на рынке не очень приятные", - замечает эксперт энергорынка Леонид Косянчук.

По мнению специалистов, одна из причин дефицита – это введение спецпошлин на импорт "дизеля" и сжиженного газа из России.

Кроме того, отмечается, что только железная дорога не способна обеспечить необходимые объемы поставок топлива в Украину. При этом, со слов эксперта, блокируются разгрузки судов в портах Черного моря, что также усиливает дефицитность дизельного топлива.

Поставка бензина более диверсифицирована, поэтому с ним не будет рисков, отмечают эксперты. Однако цены на границе растут, и это может привести к его удорожанию.

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Относительно сжиженного газа эксперты считают, что он, как и дизельное топливо, может дорожать из-за спецпошлины на российский экспорт. Вместе с тем, сообщается, что трейдеры закупили серьезные запасы автогаза и это может способствовать даже его удешевлению в октябре.

"Трейдеры, чтобы сгладить свои расходы, законтрактовали много газа, и октябрь будет профицитным. Этот профицит будет тянуть (цены) вниз. Другой фактор будет влиять на подорожание", - говорит Косянчук.

В то же время есть еще причины, по которой может дорожать автогаз – это рост курса доллара и рост цен на сжиженный газ в Средиземном море.