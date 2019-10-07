Поки що у кібер асистента для дому немає навіть назви, однак розробники з Toyota Research Institute націлені на комерційне майбутнє свого проекту.

Вже сьогодні своє житло можна перетворити на “розумний дім”, та прогрес не стоїть на місці і міленіалам, можливо, вже не доведеться говорити дітям та онукам: “Синку, подай води матері” чи “ допоможи мені з прибиранням, доню” – для всіх хатніх справ і доручень будуть кібер-помічники.

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Над “інтелектом” таких роботів зараз працюють в Науково-дослідному інституті Toyota. Задля кращого навчання роботів, перші кроки їм допомагають робити люди за допомогою окулярів віртуальної реальності. Різноманітні датчики, встановлені на роботі, миттєво передаються оператору в режимі реального часу, той виконує необхідні дії, а програма кібер-машини “запам’ятовує” найдрібніші деталі всіх операцій, для подальшого саостіного відтворення.



Система ще не досконала. У своєму відео TRI нагадує глядачам, що демонструє лише дослідний зразок. Тим не менш, система на основі VR може стати новим способом навчання роботів, який дозволить зробити їх комерційним продуктом.

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