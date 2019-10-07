Пока что у кибер ассистента для дома нет даже названия, однако разработчики из Toyota Research Institute нацелены на коммерческое будущее своего проекта.

Уже сегодня свое жилье можно превратить в "умный дом", но прогресс не стоит на месте и милениалам, возможно, уже не придется говорить детям и внукам: "Сынок, подай воды матери" или "помоги мне с уборкой, дочка" – для всех домашних дел и поручений будут кибер-помощники.

Смотрите также: Девушка использует встроенный в руку микрочип для бесключевого доступа в свой электрокар (видео)

Над "интеллектом" таких роботов сейчас работают в Научно-исследовательском институте Toyota. Для лучшего обучения роботов, первые шаги им помогают делать люди с помощью очков виртуальной реальности. Различные датчики, установленные на роботе, мгновенно передаются оператору в режиме реального времени, тот совершает необходимые действия, а программа кибер-машины "запоминает" мельчайшие детали всех операций, для дальнейшего самостоятельного воспроизведения.

Система еще не совершенна. В своем видео TRI напоминает зрителям, что демонстрирует лишь опытный образец. Тем не менее, система на основе VR может стать новым способом обучения роботов, который позволит сделать их коммерческим продуктом.

Также интересно: 17 концептов Mercedes Vision, позволяющие заглянуть в будущее