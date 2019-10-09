Дочерний бренд "Тойоты" подготовил для автосалона в Токио целую серию концептов формата суб-компакт, да еще и в сопровождении визуальной концепции из нескольких картин.

Ассоциируются ли у вас автомобили с мультфильмами? Если нет – постичь суть четырех новинок Daihatsu для Токийского автосалона 2019 будет значительно труднее.

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"Кавай" – основообразующее понятие концепции Daihatsu, заимствованное из аниме. Буквально оно означает “милый, хорошенький”. И в прототипах, созданных для автошоу все соответствует принципам “кавайности”. Кстати, фирма Suzuki также подготовила для Токийского автосалона несколько интересных концептуальных кей-каров.

Daihatsu WakuWaku



Наш абсолютный фаворит. Длина этого кей-кара составляет всего 3395 миллиметров, каждый из которых настолько же практичен, насколько яркий. Это, наверное, самый мелкий кемпер в мире. Причем укомплектован для путешествий под завязку.

Daihatsu TsumuTsumu

Следующая очаровательная кроха – грузовик с плоской пикап-платформой и сдвижным съемным кузовом на ней. В кузове концепта разместился дрон, хотя это может быть и что-то привычнее, как автокофейня.

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Daihatsu WaiWai



Шестиместный микровэн длиной 4200 мм имеет сдвижные двери, три ряда сидений и мягкую складную крышу из двух частей. Внутри можно увидеть сплошной экран, который простирается с одного края панели к другому. На монитор выводится изображение с камер заднего вида, панели приборов и мультимедийного блока.

Daihatsu IcoIco

Концептуальный транспортник, с полностью автономной системой вождения и выдвижным пандусом, созданный специально для людей с ограниченными возможностями, что в Японии является распространенной практикой – такие модели есть у каждого местного производителя. Длина концепта неизвестна, хотя он также является игроком класса кей-каров, а вот в ширину он всего 1475 мм, что делает его идеальным для узких местных дорог.

Неизвестно, увидят ли эти концепты когда-либо свет конвейерной линии, но даже если так – будут только для внутреннего рынка.

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