Четверта генерація хондівського компакта В-класу ще більше віддалила один від одного японсько-американський Fit та європейський Jazz. Моделі для Старого Світу скоротили моторну гаму, зате зробили "чистішою" і додали кузовну модифікацію з приставкою "крос".

Honda Jazz актуального покоління в Україні не продається офіційно, хоча попередні генерації японського компакта раніше поставлялись на наш ринок. Можливо, радикальні зміни в позиціонуванні повернуть модель у вітчизняні автосалони, хоча імпортер такі наміри поки не оголошував.

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Цю модель завжди відрізняли такі якості, як низький рівень споживання пального, місткість при малих габаритах та орієнтованість на життя у родині містян. Незалежно від того, який шильдик носив автомобіль – Fit чи Jazz. Та й між собою машини для різних ринків особливо не відрізнялись. Зі зміною поколінь головна концепція моделі залишилась незмінною, але демонструє зовсім інший підхід творців.

Фото: Honda Jazz 2020 / Honda

Першим японська марка представила Honda Fit для домашнього ринку під час відкриття автосалону в Токіо. А наступного дня розкрила карти і про європейську версію моделі, відому під іменем Jazz. Автомобіль четвертого покоління буде доступний в нашій частині світу у версіях Honda Jazz Hybrid та Honda Jazz Crosstar. З однією силовою установкою на двох.

Фото: Honda Jazz Hybrid четвертого покоління / Honda

В Європі Jazz 2020 буде пропонуватись лише з плагін-гібридною силовою установкою, характеристики якої чомусь не названі. Honda лише зазначила, що новинка поєднує бензиновий двигун з парою електромоторів. Цю комбінацію виробник планує використовувати ще в кількох своїх нових моделях. Знову ж таки, без конкретних назв у прес-релізі.



Фото: Honda Fit 2020 для японського ринку / Honda

У Токіо виробник привіз Fit для домашнього ринку також у виконанні Hybrid, аж п’ять різних версій: Home, Crosstar, Luxe, Ness та Basic. Всі вони оснащені гібридною установкою i-DCD, в яку входять півторалітровий атмосферник на 110 к.с. та один електрмотор. При цьому автомобіль може рухатись виключно на електротязі, а ДВЗ використовуватись для підзарядки батареї.

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Зовнішні зміни не менш кардинальні за технічні. В екстер'єрі Fit/Jazz тепер менше гострих ліній, передні стійки змінили для поліпшення огляду. У салоні – нова передня панель, віртуальна панель приладів, двоспицеве кермо, як в електрокара Honda e, нові крісла – змінилось геть усе. Honda похвалилися тим, хетч першим з лінійки марки отримав передні сидіння, які “стабілізують тіло”, роблячи довгі поїздки не такими виснажливими.

Спинка заднього дивана, як і раніше, опускається, а подушки сидінь піднімаються вгору, дозволяючи трансформувати салон відповідно до різних потреб.

Фото: Honda Jazz Crosstar 2020 / Honda

Jazz Crosstar представляє собою модель зі збільшеним кліренсом та пластиковим обвісом по периметру кузова. Також серійному автомобілю виділили рейлінги на даху, а у списку додаткового обладнання обов’язково будуть й інші атрибути справжніх позашляховиків.

У фірмовий комплекс електронних помічників Honda Sensing увійшли: адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного екстреного гальмування (тепер ще й на коротких дистанціях) і утримання в смузі руху. До того ж в Японії деякими функціями машини можна буде керувати зі смартфона – увімкнути “клімат” за кілька хвилин до свого прибуття, перевірити місцезнаходження машини, відімкнути/замкнути двері.



На японський ринок Honda Fit нового покоління вийде в лютому 2020 року, а у європейських дилерів Honda Jazz з’явиться лише в середині наступного року.

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