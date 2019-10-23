Разом з концептуальним кросовером дебютував кей-кар Super Height K-Wagon.

Шоустопером стенду Mitsubishi на автосалоні у Токіо став електричний баггі з футуристичним дизайном та технологіями під назвою Mi-Tech.

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Окрім того, що шоукар позбавили даху та дверцят, в салоні у нього бракує інформаційно-розважальної системи. Та й в цілому інтер’єр має мінімалістичний дизайн. Головна фішка салону концепта – проекційний дисплей на все вітрове скло з цифровою панеллю приладів та елементами доповненої реальності.

Фото: електро-баггі Mitsubishi Mi-Tech / Mitsubishi

Втім, найважливіший елемент концепта прихований під м’язистим кузовом. Мова про силову установку, яка складається з компактного газотурбінного мотор-генератора, котрий здатен працювати на дизельному пальному, гасі (керосині) чи спирті. Він продукує електроенергію, яка живить чотири електромотори – по одному на кожному колесі.

Фото: концепт Mitsubishi Mi-Tech / Motor1

Про серійне виробництво кросовера або баггі на основі Mitsubishi Mi-Tech мова не йде, однак окремі технології та рішення будуть використані на майбутніх кроссоверах бренду до 2022 року.

Фото: концепт Mitsubishi Super Height K-Wagon / Mitsubishi

Концепт Mitsubishi Super Height K-Wagon цікавий, в першу чергу, домашній аудиторії японської марки. Mitsubishi говорить, що він уособлює наступне покоління кей-карів марки. За чутками, практично в такому ж вигляді компактний кубо-мобіль потрапить на конвеєр вже наступного року. Під коротеньким капотом у нього 0,66-літровий двигун, доповнений варіатором. При цьому крихітний автомобільчик матиме широкий список стандартного оснащення, що включатиме систему утримання в смузі руху, автоматичне гальмування, попередження про можливе зіткнення, круїз-контроль і додаткові асистенти.

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