Японська марка також представила концепцію демонстраційного павільйону, в якому відвідувачі зможуть знайомитись з актуальними та майбутніми моделями марки, новими технологіями та баченням Nissan прийдешньої мобільності. Павільйон відкриється у Йокогамі влітку 2020 року.

Nissan презентувала на своєму стенді Токійського автошоу 14 новинок, серед яких найбільше уваги приділила двом концептам. Кросовер та кей-кар Ariya та IMk виробник називає провідниками в нову еру електромобільності.

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Шеф-дизайнер Nissan Сатору Тай говорить, що завданням його команди була розробка “нового дизайнерського горизонту” для майбутніх електрокарів марки, основоположними принципами якого є прості та чисті лінії. Електричний паркетник дебютував в статусі концепту, проте він, швидше за все, незабаром стане на конвеєр.

Фото: концепт Nissan Ariya / Nissan

Концепт Ariya є еволюцією іншого концептуального електричного паркетника – IMx, який дебютував пару років тому. Кросовер має купеподібний силует, як і в першого прототипа, однак позбувся елементів, властивих шоу-карам: оптика стала простішою, з'явилися традиційні зовнішні дзеркала і звичайні задні двері (у IMx двері розчинялись проти ходу руху). На місці радіаторної решітки – глуха панель з 3D-зображенням, емблема марки підсвічена, а по боках розташовані стрілоподібні діодні стрічки, які виконують роль денних ходових вогнів та сигналів повороту. Концепт має 21-дюймові колеса, котрі для серійної машини, швидше за все, зменшать до більш прийнятних в умовах реальних доріг 17-20 дюймів.

В основі Nissan Ariya лежить платформа CMF-EV, розроблена спеціально для електрокарів. Довжина кросовера становить 4600 мм, ширина – 1920 мм, висота – 1630 мм. За габаритами він максимально наближений до актуального Nissan X-Trail.

Фото: інтер’єр Nissan Ariya / Nissan

Салон концепта також залишає небагато роботи для тих, хто адаптуватиме його до конвеєра. Замість розтягнутого на всю ширину машини екрану, який був у IMx, новий кросовер має традиційні монітори мультимедійної системи та панелі приладів. Також Ariya має стандартне рульове колесо замість футуристичного “штурвала” IMx.

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У рух Nissan Ariya приводять два електромотори, по одному на кожній осі. Батарея встановлена ​​під підлогою. Характеристики силової установки компанія не розкрила, немає даних і про запас ходу. Якщо знову згадати про Nissan IMx, то ранній концепт мав пару електродвигунів загальною потужністю у 435 к.с. і 700 Нм, а запас ходу – до 600 км.



Nissan Ariya оснащений системою ProPilot 2.0, якою вже комплектується кілька моделей марки. Фірмовий комплекс електронних помічників, крім вже звичайних сьогодні функцій, типу утримання рядності, моніторингу сліпих зон та активного круїз-контролю, дозволяє водієві рухатись трасою в автоматичному режимі, не тримаючи руки на кермі, але спостерігаючи за дорогою – за цим стежить камера, встановлена ​​в салоні. В арсеналі ProPilot 2.0 також значаться функції Door to Door Navigation (інтеграція з навігацією у смартфоні користувачва), автоматична система паркування та виїзду з керуванням зі смартфону та система, яка налаштовує обрані параметри машини (температура в салоні, клімат», положення крісел тощо) ще до того, як в нього сяде водій.



Разом з Ariya на стенді Nissan красувався ще один концепт з перспективою на серійний випуск – Nissan IMk. Автомобільчик за габаритами підпадає під категорію кей-карів – низькошвидкісних ультракомпактних машин, розповсюджених в Японії. Та й назва моделі натякає на це – її можна прочитати, як “I am k”, тобто, “я є кей-каром”. Дизайн моделі виконаний у тому ж мінімалістичному стилі, що й Ariya, автори називають його Timeless Japanese Futurism – японський футуризм поза часом.

Фото: концепт Nissan IMk / Nissan

Салон крихітного електрокара оздоблений тканиною і деревом у світлих тонах для забезпечення візуального простору та атмосфери домашнього затишку. Панель прилдадів з голографічним дисплеєм створює враження зависання в повітрі.

Nissan IMk, як і концептуальний кросовер, оснащений системою ProPilot 2.0. Також підтримуються фірмові технології Nissan Energy Share (Vehicle-to-Home) і Invisible-to-Visible (I2V). Продуктивність силової установки електричного хетчбека не розкривається.

Фото: Nissan GT-R Nismo 2020 / Motorauthority/Nissan

Крім вищеназваних концептів, Nissan показав у Токіо ще 12 новинок, серед яких оновлений в серпні 2019 року електричний мінівен Serena, Skyline з комплексом ProPilot 2.0, Leaf e + з новими батареєю і силовою установкою, суперкар GT-R 50th Anniversary, а також оновлений спорткар GT-R Nismo 2020 модельного року, який отримав нові турбокомпресори, вуглецеві керамічні гальма, карбонові дах, капот і передні крила, нові спортивні крісла.

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