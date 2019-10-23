Японская марка также представила концепцию демонстрационного павильона, в котором посетители смогут знакомиться с актуальными и будущими моделями марки, новыми технологиями и видением Nissan грядущей мобильности. Павильон откроется в Йокогаме летом 2020 года.

Nissan презентовала на своем стенде Токийского автошоу 14 новинок, среди которых больше всего внимания уделила двум концептам. Кроссовер и кей-кар Ariya и IMk производитель называет проводниками в новую эру электромобильности.

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Шеф-дизайнер Nissan Сатору Тай говорит, что задачей его команды была разработка “нового дизайнерского горизонта” для будущих электрокаров марки, основополагающими принципами которого являются простые и чистые линии. Электрический паркетник дебютировал в статусе концепта, однако он, скорее всего, вскоре станет на конвейер.

Фото: концепт Nissan Ariya / Nissan

Концепт Ariya является эволюцией другого концептуального электрического паркетника – IMx, который дебютировал пару лет назад. Кроссовер имеет купеобразный силуэт, как и у первого прототипа, однако лишился элементов, свойственных шоу-карам: оптика стала проще, появились традиционные внешние зеркала и обычные задние двери (в IMx двери открывались против хода движения). На месте радиаторной решетки – глухая панель с 3D-изображением, подсвеченная эмблема марки, а по бокам расположены стреловидные диодные ленты, которые выполняют роль дневных ходовых огней и сигналов поворота. Концепт имеет 21-дюймовые колеса, которые для серийной машины, скорее всего, уменьшат до более приемлемых в условиях реальных дорог 17-20 дюймов.

В основе Nissan Ariya лежит платформа CMF-EV, разработанная специально для электрокаров. Длина кроссовера составляет 4600 мм, ширина – 1920 мм, высота – 1630 мм. По габаритам он максимально приближен к актуальному Nissan X-Trail.

Фото: интерьер Nissan Ariya / Nissan

Салон концепта также оставляет немного работы для тех, кто будет адаптировать его к конвейеру. Вместо растянутого на всю ширину машины экрана, который был в IMx, новый кроссовер имеет традиционные мониторы мультимедийной системы и панели приборов. Также Ariya имеет стандартное рулевое колесо вместо футуристического “штурвала” IMx.

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В движение Nissan Ariya приводят два электромотора, по одному на каждой оси. Батарея установлена под полом. Характеристики силовой установки компания не раскрыла, нет данных и о запасе хода. Если снова вспомнить о Nissan IMx, то ранний концепт имел пару электромоторов общей мощностью в 435 л.с. и 700 Нм, а запас хода – до 600 км.



Nissan Ariya оснащен системой ProPilot 2.0, которой уже комплектуются несколько моделей марки. Фирменный комплекс электронных помощников, кроме уже обычных сегодня функций, типа удержания рядности, мониторинга слепых зон и активного круиз-контроля, позволяет водителю двигаться по трассе в автоматическом режиме, не держа руки на руле, но наблюдая за дорогой – за этим следит камера, установленная в салоне. В арсенале ProPilot 2.0 также значатся функции Door to Door Navigation (интеграция с навигацией в смартфоне пользователя), автоматическая система парковки и выезда с управлением со смартфона и система, которая настраивает выбранные параметры машины (температуру в салоне, положения кресел и тому подобное) еще до того, как в него сядет водитель.



Вместе с Ariya на стенде Nissan красовался еще один концепт с перспективой на серийный выпуск – Nissan IMk. Автомобильчик по габаритам подпадает под категорию кей-каров – низкоскоростных ультракомпактных машин, распространенных в Японии. Да и название модели намекает на это – ее можно прочесть как “I am k”, то есть, “я являюсь кей-каром”. Дизайн модели выполнен в том же минималистичном стиле, что и Ariya, авторы называют его Timeless Japanese Futurism – вневременной японский футуризм.

Фото: концепт Nissan IMk / Nissan

Салон крохотного электрокара украшен тканью и деревом в светлых тонах для обеспечения визуального пространства и атмосферы домашнего уюта. Панель приборов с голографическим дисплеем создает впечатление зависания в воздухе.

Nissan IMk, как и концептуальный кроссовер, оснащен системой ProPilot 2.0. Также поддерживаются фирменные технологии Nissan Energy Share (Vehicle-to-Home) и Invisible-to-Visible (I2V). Производительность силовой установки электрического хэтчбека не раскрывается.

Фото: Nissan GT-R Nismo 2020 / Motorauthority/Nissan

Кроме вышеназванных концептов, Nissan показал в Токио еще 12 новинок, среди которых обновленный в августе 2019 года электрический минивэн Serena, Skyline с комплексом ProPilot 2.0, Leaf e+ с новыми батареей и силовой установкой, суперкар GT-R 50th Anniversary, а также обновленный спорткар GT-R Nismo 2020 модельного года, который получил новые турбокомпрессоры, углеродные керамические тормоза, карбоновые крышу, капот и передние крылья, новые спортивные кресла.

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