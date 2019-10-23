Вместе с концептуальным кроссовером дебютировал кей-кар Super Height K-Wagon.

Шоустопером стенда Mitsubishi на автосалоне в Токио стал электрический багги с футуристическим дизайном и технологиями под названием Mi-Tech.

Смотрите также: Мобильное приложение ParKam находит свободные места для парковки вокруг пользователя

Кроме того, что шоукар лишили крыши и дверей, в салоне у него не хватает информационно-развлекательной системы. И в целом интерьер имеет минималистичный дизайн. Главная фишка салона концепта – проекционный дисплей на все ветровое стекло с цифровой панелью приборов и элементами дополненной реальности.

Фото: электро-багги Mitsubishi Mi-Tech / Mitsubishi

Впрочем, важнейший элемент концепта скрыт под мускулистым кузовом. Речь о силовой установке, которая состоит из компактного газотурбинного мотор-генератора, способного работать на дизельном топливе, керосине или спирте. Он производит электроэнергию, которая питает четыре электромотора – по одному на каждом колесе.

Фото: концепт Mitsubishi Mi-Tech / Motor1

О серийном производстве кроссовера или багги на основе Mitsubishi Mi-Tech речь не идет, однако отдельные технологии и решения будут использованы на будущих кроссоверах бренда до 2022 года.

Фото: концепт Mitsubishi Super Height K-Wagon / Mitsubishi

Концепт Mitsubishi Super Height K-Wagon интересен, в первую очередь, домашней аудитории японской марки. Mitsubishi говорит, что он олицетворяет следующее поколение кей-каров марки. По слухам, практически в таком же виде компактный кубо-мобиль попадет на конвейер в следующем году. Под коротким капотом у него 0,66-литровый двигатель, дополненный вариатором. При этом крошечный автомобильчик будет иметь широкий список стандартного оснащения, включающий систему удержания в полосе движения, автоматическое торможение, предупреждение о возможном столкновении, круиз-контроль и дополнительные ассистенты.

Также интересно: Премьеры Nissan в Токио: концепты IMk и Ariya демонстрируют направление дизайна будущих электрокаров марки