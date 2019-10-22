Каждому водителю в мегаполисе крайне необходима такая программа.

Программа использует информацию от дорожных камер с открытым доступом для поиска свободных мест для стоянки. Очень полезное приложение!

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Израильский стартап ParKam - не единственный в своем роде, однако эффективность разработанной программы является на голову выше остальных, сообщает Roadshow.

Фото: мобильное приложение ParKam для поиска места для стоянки / ParKam

Работа системы основана на данных c уличных камер, и видеонаблюдения на паркингах - в этом случае администраторы (владельцы) паркингов должны заключить соглашение с ParKam, получая взамен различные бонусы. И, конечно, клиентов. Кроме поиска парковочного места, ParKam позволяет также оплачивать парковку прямо через приложение, не выходя из машины.

Для пользователей приложение ParKam является бесплатным. Его можно загрузить с Play Market или AppStore. Однако не спешите в электронный магазин - программа работает пока только в нескольких избранных странах. Когда состоится глобальный дебют приложения - пока неизвестно, но мы с нетерпением будем ждать его в Украине.

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