Традиционные способы создания комфорта для водителя и пассажиров не подошли наиболее инновационной компании мира.

Tesla подала патентную заявку на обогрев или охлаждение сидений автомобиля с помощью жидкости.

Конструкция сидения предусматривает два слоя жидкости и помпу, которая перекачивает ее. Рисунок, который добавлен в патентную заявку, мало что объясняет. Кроме того, что проводов в новой системе почти не будет – только гидравлика.

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Поэтому больше подробностей о новой системе будем знать, если американский производитель электромобилей внедрит эту инновацию в жизнь. Но это не точно – автопроизводители ежегодно подают сотни, если не тысячи патентов. А в серию попадают единицы.

Причина того, что производитель электромобилей задумался над изменением системы традиционного обогрева сидений – их большая мощность. Охлаждение тоже берет много энергии – ведь сейчас для этого используются вентиляторы, которые также потребляют электричество. А электрокарам нужно экономить электроэнергию, которая используется не для движения автомобиля.

Напомним, что Арнольд Шварценеггер предоставил Грете Тунберг Tesla Model3