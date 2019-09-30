Актер и политик Арнольд Шварценеггер предоставил климатической активистке Грете Тунберг электромобиль Tesla Model 3, пока он находится в Северной Америке.

Эту информацию подтвердил пресс-секретарь Шварценеггера. Электромобиль будет предоставлен 16-летней активистке вместе с водителем, чтобы помогли ей передвигаться во время акций протеста в США и Канаде.

Арнольд и Грета ранее встречались на климатическом саммите в Австрии, родине актера. Тогда Арнольд пообещал девушке помощь в ее деятельности. Впрочем, ранее актер призвал не покупать электрические автомобили.

Хотя у Арнольда есть несколько электромобилей, однако для Греты он выделил не свою машину, а Tesla Model 3. В частности, Шварценеггер обладает уникальным электромобилем Hummer H1 Kreisel Electric, единственным в мире. К сожалению, "перевезти собственный электрический Hummer через всю страну было бы достаточно сложной проблемой, так что это не его личный автомобиль", – заявил пресс-секретарь. Ведь Арнольд живет в Калифорнии, а Грета проводит акции на севере США.

Напомним, что Шварценеггер показал собственный автопарк.