Актор і політик Арнольд Шварценеггер надав кліматичній активістці Греті Тунберг електромобіль Tesla Model 3, поки вона перебуває у Північній Америці.

Цю інформацію підтвердив прес-секретар Шварценеггера. Електромобіль та водій буде надано 16-річній активістці разом з водієм, щоб допомогли їй пересуватись під час акцій протесту у США та Канаді.

Арнольд і Грета раніше зустрічались на кліматичному саміті в Австрії, батьківщині актора. Тоді Арнольд пообіцяв дівчині допомогу у її діяльності. Втім, раніше актор закликав не купувати електричні автомобілі.

Хоча у Арнольда є кілька електромобілів, однак для Грети він виділив не свою машину, а Tesla Model 3. Зокрема, Шварценеггер володіє унікальним електромобілем Hummer H1 Kreisel Electric, єдиним у світі. На жаль, "перевезти власний електричний Hummer через усю країну було б досить складною проблемою, тому це не його особистий автомобіль", – заявив речник. Адже Арнольд живе в Каліфорнії, а Грета проводить акції на півночі США.

Нагадаємо, що Шварценеггер показав власний автопарк.