Містер Голлівуд перевдягся продавцем вживаних машин, аби відмовити потенційних покупців від електромобіля і купити замість того масл-кар.

Рекламна кампанія каліфорнійської неприбуткової організації Veloz показала креативний підхід до промоції електричного транспорту.

Також цікаво: Ілон Маск "ОКнув" появу швидкісних зарядок Tesla Supercharger в Україні

Відео було розміщене на каналі Арнольда Шварценеггера у YouTube. Перевтілившись у панп Говарда Кляйнера він усіляко намагається переконати відвідувачів автосалону не купувати електрокари. Він поводиться хамовито, вдається до темних прийомчиків і всіляко вдає з себе переконаного власника важкого пікапа чи будь-якої машини з анти-екологічним двигуном.

“Електрокари бережуть гроші, час і навколишнє середовище, не жертвуючи будь-яким з фан-факторів звичайного автомобіля”, – врешті-решт говорить відомий поборник електротранспорту Арнольд Шварценеггер, скинувши маски.

Відео доступно з субтитрами та вибором мови:

Також цікаво: Названо ціни на новий Suzuki Jimny 2019 в Україні