Мистер Голливуд переоделся продавцом подержанных машин, чтобы отговорить потенциальных покупателей от электромобиля и купить вместо того масл-кар.

Рекламная кампания калифорнийской некоммерческой организации Veloz показала креативный подход к продвижению электрического транспорта.

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Видео было размещено на канале Арнольда Шварценеггера в YouTube. Превратившись в господина Говарда Кляйнера он всячески пытается убедить посетителей автосалона не покупать электрокары. Он ведет себя хамски, прибегает к темным приемчикам и всячески изображает из себя убежденного владельца тяжелого пикапа или любой машины с анти-экологическим двигателем.

"Электрокары берегут деньги, время и окружающую среду, не жертвуя ни одним из фан-факторов обычного автомобиля", – в конце концов говорит известный поборник электротранспорта Арнольд Шварценеггер, сбросив маски.

Видео доступно с субтитрами и выбором языка:

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