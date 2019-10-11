Традиційні способи створення комфорту для водія та пасажирів не підійшли найбільш інноваційній компанії світу.

Tesla подала патентну заявку на обігрів чи охолодження сидінь автомобіля за допомогою рідини.

Конструкція сидіння передбачає два шари рідини та помпу, яка її перекачує. Малюнок, який доданий до патентної заявки, мало що пояснює. Окрім того, що дротів в новій системі майже не буде – лише гідравліка.

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Тому більше подробиць про нову систему знатимемо, якщо американський виробник електромобілів впровадить цю інновацію в життя. Але це не точно - автовиробники щороку подають сотні, якщо не тисячі патентів. А в серію потрапляють одиниці.

Причина того, що виробник електромобілів замислився над зміною системи традиційного обігріву сидінь – їх велика потужність. Охолодження теж бере багато енергії – адже нині для цього використовуються вентилятори, які теж споживають електрику. А електрокарам потрібно економити електроенергію, яка використовується не для руху автомобіля.

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