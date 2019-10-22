Кожному водію в мегаполісі вкрай необхідна така програма.

Програма використовує інформацію від дорожних камер з відкритим доступом для пошуку вільних місць для стоянки. Дуже корисний додаток!

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Ізраїльський стартап ParKam – не єдиний у своєму роді, однак ефективність розробленої програми є на голову вищою, за решту, повідомляє Roadshow.

Фото: мобільний додаток ParKam для пошуку місця для стоянки / ParKam

Робота системи базується на данних з вуличних камер, та відеоспостереження у паркінгах – у цьому випадку адміністратори (власники) паркінгів мають укласти угоду з ParKam, отримуючи натомість різноманітні бонуси. І, звичайно, клієнтів. Крім пошуку паркувального місця, ParKam дозволяє також оплачувати паркування прямо через додаток не виходячи з машини.



Для користувачів додаток ParKam є безкоштовним. Його можна завантажити з Play Market чи AppStore. Однак не поспішайте до електронного магазину – програма працює поки що лише в кількох обраних країнах. Коли відбудеться глобальний дебют додатку – наразі невідомо, але ми з нетерпінням чекатимемо його в Україні.

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