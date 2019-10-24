Четвертая генерация хондовского компакта В-класса еще больше отдалила друг от друга японско-американский Fit и европейский Jazz. Модели для Старого Света сократили моторную гамму, однако сделали "чище" и добавили кузовную модификацию с приставкой "кросс".

Honda Jazz актуального поколения в Украине не продается официально, хотя предыдущие генерации японского компакта ранее поставлялись на наш рынок. Возможно, радикальные изменения в позиционировании вернут модель в отечественные автосалоны, хотя импортер такие намерения пока не объявлял.

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Эту модель всегда отличали такие качества, как низкий уровень потребления топлива, емкость при малых габаритах и ориентированность на жизнь в семье горожан. Независимо от того, какой шильдик носил автомобиль – Fit или Jazz. Да и между собой машины для разных рынков особо не отличались. Со сменой поколений главная концепция модели осталась неизменной, но демонстрирует совсем другой подход создателей.

Фото: Honda Jazz 2020 / Honda

Первым японская марка представила Honda Fit для домашнего рынка во время открытия автосалона в Токио. А на следующий день раскрыла карты и о европейской версии модели, известную под именем Jazz. Автомобиль четвертого поколения будет доступен в нашей части мира в версиях Honda Jazz Hybrid и Honda Jazz Crosstar. С одной силовой установкой на двоих.

Фото: Honda Jazz Hybrid четвертого поколения / Honda

В Европе Jazz 2020 будет предлагаться только с плагин-гибридной силовой установкой, характеристики которой почему-то не названы. Honda лишь отметила, что новинка сочетает бензиновый двигатель с парой электромоторов. Эту комбинацию производитель планирует использовать еще в нескольких своих новых моделях. Опять же, без конкретных названий в пресс-релиза.



Фото: Honda Fit 2020 для японского рынка / Honda

В Токио производитель привез Fit для домашнего рынка также в исполнении Hybrid, аж пять разных версий: Home, Crosstar, Luxe, Ness и Basic. Все они оснащены гибридной установкой i-DCD, в которую входят полуторалитровый атмосферник на 110 л.с. и один електрмотор. При этом автомобиль может двигаться исключительно на электротяге, а ДВС использоваться для подзарядки батареи.

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Внешние изменения не менее кардинальные чем технические. В экстерьере Fit/Jazz теперь меньше острых линий, передние стойки изменили для улучшения обзора. В салоне – новая передняя панель, виртуальная панель приборов, двоспицеве руль, как у электрокара Honda e, новые кресла – изменилось абсолютно все. Honda похвастались тем, хэтч первым из линейки марки получил передние сиденья, которые “стабилизируют тело”, делая долгие поездки не такими утомительными.

Спинка заднего дивана по-прежнему опускается, а подушки сидений поднимаются вверх, позволяя трансформировать салон в соответствии с различными потребностями.

Фото: Honda Jazz Crosstar 2020 / Honda

Jazz Crosstar представляет собой модель с увеличенным клиренсом и пластиковым обвесом по периметру кузова. Также серийному автомобилю выделили рейлинги на крыше, а в списке дополнительного оборудования обязательно будут и другие атрибуты настоящих внедорожников.

В фирменный комплекс электронных помощников Honda Sensing вошли: адаптивный круиз-контроль, системы автоматического экстренного торможения (теперь еще и на коротких дистанциях) и удержания в полосе движения. К тому же в Японии некоторыми функциями машины можно будет управлять со смартфона включить “климат” за несколько минут до своего прибытия, проверить местонахождение машины, отпереть/запереть дверь.

На японский рынок Honda Fit нового поколения выйдет в феврале 2020 года, а у европейских дилеров Honda Jazz появится лишь в середине следующего года.

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