Фургон для караванинга был создан совместно с концерном BASF, который обеспечил Hymer своими новейшими технологиями. Благодаря более чем 20 видам высокотехнологичных пластмасс, впервые в мире стало доступным использование таких технологий, как автоматическая надувная выдвижная крыша или легкие облицовочные материалы в виде натурального камня.

Компания Hymer показала высокотехнологичный дом на колесах, созданный совместно с концерном BASF. При его создании было использовано более 20 видов высокотехнологичных пластмасс, целый список инновационных технологий, таких как автоматическая надувная выдвижная крыша или особые покрытия кузова.

Также интересно: Porsche учится летать – взгляните на прототип этого аппарата

VisionVenture, созданный совместно концерном BASF и компанией Hymer, открывает новое представление о ближайшем будущем автофургонной индустрии. В отличие от футуристического Hymer Galileo.

Автофургон VisionVenture сочетает в своей конструкции пластик с такими натуральными материалами, как пенька и сланец. Современные решения в области управления энергопотреблением, теплоизоляцией и электрооборудованием, индивидуальный пакет средств для защиты от шума и вибраций и более 100 3D-печатных компонентов дополняют видение современного туристического транспорта.

"Шатер" на крыше фургона – первая в мире и одна из самых впечатляющих особенностей VisionVenture. Он раскрывается менее чем за 60 секунд. Покрытие крыши Elastollan создает внешнюю стену, которая защищает от воды и ветра, и гарантирует спокойный сон в ночное время при комфортной температуре. Подушки и матрасы в салоне VisionVenture также остаются всегда свежими и прохладными даже в жаркий день, благодаря терморегулирующему эффекту Elastocoat C.

Использовать натуральный камень в дизайне интерьера ранее было невозможно. Но это скоро изменится благодаря появлению материала Veneo Slate, созданного на основе компактного, не вспененного полиуретанового покрытия Elastocoat. Этот уникальный материал отличается исключительно легким тонким покрытием из настоящего сланца, и, при толщине всего в 1 миллиметр, является компактным и гибким.

Фото: Hymer-BASF VisionVenture / Hymer, BASF

Полиуретановая пена Elastoflex имеет схожие свойства. Благодаря уникальному сочетанию натуральных материалов и пластика, из этого легкого материала, в структуре которого используются конопляные волокна, изготавливаются двери шкафов и кухонные панели. Как и Veneo Slate, он может применяться для круглых и изогнутых поверхностей, устраняя необходимость в использовании более тяжелых альтернатив, таких как древесина или ДСП.

Для изготовления более сотни компонентов интерьера и экстерьера VisionVenture концерн BASF использовал различные технологии 3D печати. Таким способом были напечатаны, например, накладки на колесные арки, детали кузова, абажуры, ручки, крючки и держатели планшетов. Такой цифровой метод производства – быстрое и экономически эффективное решение для отдельных компонентов и небольших партий деталей, считают в BASF. С помощью 3D печати можно создавать большие и малые детали, твердые или мягкие, из углеродного волокна или простых металлов.

Также интересно: Hyundai учит свой умный круиз-контроль копировать стиль вождения владельца автомобиля

Напечатанные с помощью 3D-печати колесные арки и другие элементы VisionVenture, такие как подоконники и лоджии, защищены специальным полиуретановым напылением Elastocoat C, которое обеспечивает долговременную защиту от пятен, царапин и повреждений от ударов камнями.

В конструкции VisionVenture концерн BASF впервые объединил два инновационных высокоэффективных изо-материала: SLENTEX и SLENTITE. Первый служит барьером для вещей, которые нагреваются (батарея, моторный отсек, духовка и электроплитка), а другой блокирует распространение холода (дверки холодильника, дверные панели фургона, профили оконных рам и т.д.).

Полуавтоматические высокоэффективные полиамиды BASF, известные под торговой маркой Ultramid Advanced, отличаются особой легкостью и прочностью, они сохраняют свои свойства даже в условиях воздействия высоких температур. Из этого материала изготовлены патрубки для мотора и систем трубопровода в кухне и душевых установках в VisionVenture.

Фото: интерьер Hymer-BASF VisionVenture / Hymer, BASF

Ключевым фактором комфорта автофургона является полиуретановый кожзаменитель BASF Haptex, который используется во всем интерьере. На потолке находятся два подвесных светильника с рассеивателями из полупрозрачного материала Ultramid Vision.

Внешнее покрытие автомобиля VisionVenture – абсолютная сенсация! Лакокрасочное покрытие на основе технологии терморегулирования Chromacool, что отражает инфракрасные лучи солнца, может быть любого цвета и при этом обладать свойствами белой краски. Для шумо- виброизоляции VisionVenture использовано легкий микропористый полиуретан Cellasto.

Материал Infinergy, который сейчас используется в спортивной обуви Energy Boost от компании Adidas, впервые появился в черном цвете в VisionVenture. Эластичный теплоизоляционный полиуретан снижает точечное давление на ступеньки и раму кровати, и при этом придает им эстетичный вид. В качестве соединительного элемента он удерживает планки рельсового основания.



Подушки и матрасы VisionVenture изготовлены с использованием эластичной пены CosyPUR с эффектом памяти. Кроме того, этот материал повышает комфорт, он еще и "дышащий" и пригоден для машинной стирки. При этом он сохраняет свои свойства даже после длительного использования.

Смотрите также: Такого дома на колесах вы еще не видели – он плавает (видео)