Фургон для караванінгу був створений спільно з концерном BASF, який забезпечив Hymer своїми найновішими технологіями. Завдяки більше ніж 20 видам високотехнологічних пластмас, уперше в світі стало доступним використання таких технологій, як автоматичний надувний висувний дах або легкі облицювальні матеріали у вигляді натурального каменю

Компанія Hymer показала високотехнологічний автобудинок, створений спільно з концерном BASF. При його створенні було використано більше 20 видів високотехнологічних пластмас, цілий список інноваційних технологій, таких як автоматичний надувний висувний дах чи особливі покриття кузову.

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VisionVenture, створений спільно концерном BASF і компанією Hymer, відкриває нове уявлення про найближче майбутнє автофургонної індустрії. На відміну від футуристичного Hymer Galileo.

Автофургон VisionVenture поєднує в своїй конструкції пластик з такими натуральними матеріалами, як пенька і сланець. Сучасні рішення в галузі управління енергоспоживанням, теплоізоляції і електрообладнання, індивідуальний пакет засобів для захисту від шуму і вібрацій і понад 100 3D-друкованих компонентів доповнюють бачення сучасного туристичного транспорту.

“Намет” на даху фургона – перша в світі і одна з найбільш вражаючих особливостей VisionVenture. Він розкривається менш, ніж за 60 секунд. Покриття даху Elastollan створює зовнішню стіну, яка захищає від води та вітру, і гарантує спокійний сон у нічний час при комфортній температурі. Подушки і матраци в салоні VisionVenture також залишаються завжди свіжими і прохолодними навіть в найжаркіший день, завдяки терморегулювальному ефекту Elastocoat C.

Використовувати натуральний камінь у дизайні інтер’єру раніше було неможливо. Але це скоро зміниться завдяки появі матеріалу Veneo Slate, створеного на основі компактного, не вспіненого поліуретанового покриття Elastocoat. Цей унікальний матеріал відрізняється виключно легким тонким покриттям із справжнього сланцю, і, при товщині всього в 1 міліметр, є компактним і гнучким.

Фото: Hymer-BASF VisionVenture / Hymer, BASF

Поліуретанова піна Elastoflex має схожі властивості. Завдяки унікальному поєднанню натуральних матеріалів і пластика, з цього легкого матеріалу, в структурі якого використовуються конопляні волокна, виготовляються двері шаф і кухонні панелі. Як і Veneo Slate, він може застосовуватися для круглих і вигнутих поверхонь, усуваючи необхідність у використанні більш важких альтернатив, таких як деревина або ДСП.

Для виготовлення більше сотні компонентів інтер’єру і екстер’єру VisionVenture концерн BASF використав різні технології 3D друку. Таким способом були надруковані, наприклад, накладки на колісні арки, деталі кузова, абажури, ручки, гачки і утримувачі планшетів. Такий цифровий метод виробництва – швидке і економічно ефективне рішення для окремих компонентів і невеликих партій деталей, вважають у BASF. За допомогою 3D друку можна створювати великі й малі деталі, тверді або м’які, з вуглецевого волокна чи простих металів.

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Надруковані за допомогою 3D-друку колісні арки та інші елементи VisionVenture, такі як зовнішні підвіконня і лоджії, захищені спеціальним поліуретановим напиленням Elastocoat C, яке забезпечує довготривалий захист від плям, подряпин та пошкоджень від ударів камінням.

В конструкції VisionVenture концерн BASF вперше об’єднав два інноваційних високоефективних ізо-матеріали: SLENTEX та SLENTITE. Перший служить бар’єром для речей, що нагріваються (батарея, моторний відсік, духовка та електроплитка), а інший блокує розповсюдження холоду (дверки холодильника, дверні панелі фургона, профілі віконних рам тощо).

Напівароматичні високоефективні поліаміди BASF, відомі під торговою маркою Ultramid Advanced, відрізняються особливою легкістю і міцністю, вони зберігають свої властивості навіть за умов впливу високих температур. З цього матеріалу виготовлені патрубки для мотору та систем трубопроводу в кухні і душових установках в VisionVenture.

Фото: інтер’єр Hymer-BASF VisionVenture / Hymer, BASF

Ключовим фактором комфорту автофургона є поліуретановий шкірозамінник BASF Haptex, який використовується у всьому інтер'єрі. На стелі знаходяться два підвісних світильника з розсіювачами з напівпрозорого матеріалу Ultramid Vision.

Зовнішнє покриття автомобіля VisionVenture – абсолютна сенсація! Лакофарбове покриття на основі технології терморегулювання Chromacool, що відбиває інфрачервоні промені сонця, може бути будь-якого кольору і при цьому мати властивості білої фарби. Для шумо-віброізоляції VisionVenture використано легкий мікропористий поліуретан Cellasto.

Матеріал Infinergy, який зараз використовується у спортивному взутті Energy Boost від компанії Adidas, вперше з'явився в чорному кольорі в VisionVenture. Еластичний теплоізоляційний поліуретан знижує точковий тиск на сходинки і раму ліжка, і при цьому надає їм естетичного вигляду. В якості з'єднувального елемента він утримує планки рейкової основи.



Подушки та матраци VisionVenture виготовлені з використанням еластичної піни CosyPUR з ефектом пам’яті. Крім того, цей матеріал підвищує комфорт, він ще й “дихаючий” та придатний для машинного прання. При цьому він зберігає свої властивості навіть після тривалого використання.

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