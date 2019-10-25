Літальний апарат Volocopter VoloCity – це не прототип чи тестовий зразок, а повністю придатний для роботи двомісний пасажирський коптер.

Електричне аеротаксі Volocopter VoloCity здійснило перший політ в умовах мегаполісу. Демонстрація проводилась у Сінгапурському заливі Marina Bay, де відкрився перший у світі злітний майданчик VoloPort.

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Пасажирський дрон німецька компанія Volocopter розробляла вісім років, з 2013 року почала тестувати перші апарати, відомі під робочою назвою 2X, а в кінці серпня цього року вже вивела на ринок готовий продукт під брендом Volocopter VoloCity.

Фото: політ Volocopter VoloCity в Маріна-Бей / Volocopter

З того часу було проведено кілька польотів поблизу міст – у Дубай та Гельсінкі. Однак в умовах міської забудови VoloCity політав уперше.

Фото: VoloPort / Volocopter

VoloCity оснащений кільцевої рамою з 18 гвинтами над корпусом. Вантажопідйомність аеротаксі – 160 кіло, при масі самого апарату у 290 кілограмів. Дрон може виконувати польоти на відстань до 35 кілометрів з максимальною швидкістю до 100 кілометрів на годину.



Політ Volocopter VoloCity в Сінгапурі тривав 3 хвилини. Апарат злетів з майданчика VoloPort, зробив коло над затокою Маріна-Бей та здійснив успішну посадку. Найближчим часом німецька компанія має намір продовжити демонстраційні польоти в Сінгапурі, а далі – перейти до комерціалізації проекту.

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