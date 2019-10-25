Летательный аппарат Volocopter VoloCity – это не прототип или тестовый образец, а полностью пригодный для работы двухместный пассажирский коптер.

Электрическое аэротакси Volocopter VoloCity осуществило первый полет в условиях мегаполиса. Демонстрация проводилась в Сингапурском заливе Marina Bay, где открылась первая в мире взлетная площадка VoloPort.

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Пассажирский дрон немецкая компания Volocopter разрабатывала восемь лет, с 2013 года начала тестировать первые аппараты, известные под рабочим названием 2X, а в конце августа этого года уже вывела на рынок готовый продукт под брендом Volocopter VoloCity.

Фото: полет Volocopter VoloCity в Марина-Бей / Volocopter

С тех пор было проведено несколько полетов вблизи городов – в Дубай и Хельсинки. Однако в условиях городской застройки VoloCity полетал впервые.

Фото: VoloPort / Volocopter

VoloCity оснащен кольцевой рамой с 18 винтами над корпусом. Грузоподъемность аэротакси – 160 кило, при массе самого аппарата в 290 килограммов. Дрон может выполнять полеты на расстояние до 35 километров с максимальной скоростью до 100 километров в час.

Полет Volocopter VoloCity в Сингапуре длился 3 минуты. Аппарат взлетел с площадки VoloPort, сделал круг над заливом Марина-Бэй и совершил успешную посадку. В ближайшее время немецкая компания намерена продолжить демонстрационные полеты в Сингапуре, а дальше – перейти к коммерциализации проекта.

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